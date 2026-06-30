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МИД Катара опроверг прямые встречи делегаций США и Ирана в Дохе

Ормузский пролив и ядерная программа Ирана остаются главными темами переговоров двух стран.
Глеб Владовский 30-06-2026 13:37
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress

Прямые встречи между делегациями США и Ирана в Дохе не планируются. Об этом сообщили в МИД Катара.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», - уточнил официальный представитель ведомства эмирата Маджид аль-Ансари.

Отмечается, что Ормузский пролив и ядерная программа Ирана остаются главными темами переговоров Вашингтона и Тегерана.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что иранская делегация посетит Доху. Однако целью этой поездки станет разблокировка активов Тегерана. Встречаться с представителями Вашингтона члены делегации не планируют.

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