МИД Катара опроверг прямые встречи делегаций США и Ирана в Дохе

Прямые встречи между делегациями США и Ирана в Дохе не планируются. Об этом сообщили в МИД Катара.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», - уточнил официальный представитель ведомства эмирата Маджид аль-Ансари.

Отмечается, что Ормузский пролив и ядерная программа Ирана остаются главными темами переговоров Вашингтона и Тегерана.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что иранская делегация посетит Доху. Однако целью этой поездки станет разблокировка активов Тегерана. Встречаться с представителями Вашингтона члены делегации не планируют.