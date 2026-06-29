Иран не планирует переговоров с США в ближайшее время

Иран не планирует переговоров с США в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Багаи подтвердил, что иранская делегация действительно посетит Доху (Катар), однако целью этой поездки станет разблокировка активов Тегерана. Встречать с представителями Вашингтона члены делегации не планируют.

Стороны 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно ему они полностью прекратили боевые действия. Кроме того, документ предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Камнем преткновения для выполнения всех условия и продвижения переговоров являются удары Израиля по Ливану. Тегеран требует прекращения боевых действий со стороны ЦАХАЛ в качестве условия для дальнейших договоренностей.

Кроме того, Иран нанес удар по судну с флагом Сингапура в Ормузском проливе. После этого стороны снова обменялись ударами.