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Илон Маск заявил, что Ле Пен является «последней надеждой Франции» на выборах

Ранее Марин Ле Пен заявила о намерении начать предвыборную кампанию.
Дарья Неяскина 15-07-2026 22:01
© Фото: Кристина Афанасьева, РИА Новости

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав ее главной надеждой Франции на предстоящих президентских выборах 2027 года. Об этом пишет RT.

«Она последняя надежда Франции»,  - отметил он в социальной сети X.

Ранее Марин Ле Пен заявила о намерении начать предвыборную кампанию с лозунгом, посвященным возрождению Франции. Лидер фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что сохранение текущего курса Франции обернется настоящим риском для страны. 

Основным конкурентом ей назначали бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Отмечается, что Ле Пен явно лидирует в первом туре выборов, набирая от 34% до 35,5%. Во втором она будет фаворитом при любых сценариях, хотя и с минимальным перевесом: 52% против 48%, которые набирает Филипп.

#в стране и мире #Франция #илон маск #предвыборная кампания #Марин Ле Пен #Эдуар Филипп #соцсеть х #выборы Франции #поддержка в выборах #партии «Национальное объединение»
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