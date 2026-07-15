Илон Маск заявил, что Ле Пен является «последней надеждой Франции» на выборах

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвав ее главной надеждой Франции на предстоящих президентских выборах 2027 года. Об этом пишет RT.

«Она последняя надежда Франции», - отметил он в социальной сети X.

Ранее Марин Ле Пен заявила о намерении начать предвыборную кампанию с лозунгом, посвященным возрождению Франции. Лидер фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что сохранение текущего курса Франции обернется настоящим риском для страны.

Основным конкурентом ей назначали бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Отмечается, что Ле Пен явно лидирует в первом туре выборов, набирая от 34% до 35,5%. Во втором она будет фаворитом при любых сценариях, хотя и с минимальным перевесом: 52% против 48%, которые набирает Филипп.