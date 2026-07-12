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На Украине ночью были поражены порты в Одессе и Черноморске

По удар попали грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы, используемые боевиками ВСУ.
12-07-2026 08:20
© Фото: Telegram/dsns_telegram

На Украине ночью были поражены порты в Одессе и Черноморске. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также применялись ударные дроны.

В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры Одесской области. Ранее боевики киевского режима использовали их для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Помимо этого, ударом были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в украинские порты.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня в МО РФ показали, как беспилотники армии России поразили склад военно-технического имущества в Черниговской области. В сообщении военного ведомства уточняется, что расчеты войск беспилотных систем применили для ударов дроны «Герань». Их целью стал склад вооружения в поселке Кучиновка Сновского района. Боевики ВСУ хранили там беспилотные летательные аппараты и компоненты к ним.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #беспилотники #одесса #спецоперация #удар #Порт #Черноморск #склад ГСМ
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