Дроноводы спалили склад беспилотников ВСУ в Черниговской области

«Герани» армии России поразили склад военно-технического имущества в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что расчеты войск беспилотных систем применили для ударов дроны «Герань». Их целью стал склад вооружения в поселке Кучиновка Сновского района. Боевики ВСУ хранили там беспилотные летательные аппараты и компоненты к ним.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении предприятий украинского ВПК в Киеве. Среди них - предприятие ЧАО «Фанплит». Оно осуществляло сборку и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 км, а также комплектующих для оснащения их боевых частей. Предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели. Но скрыть истинное назначение объекта от разведки боевикам не удалось.

Также оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области. Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.