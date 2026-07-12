МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы спалили склад беспилотников ВСУ в Черниговской области

В МО РФ уточнили, что склад находился в поселке Кучиновка Сновского района.
12-07-2026 08:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

«Герани» армии России поразили склад военно-технического имущества в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что расчеты войск беспилотных систем применили для ударов дроны «Герань». Их целью стал склад вооружения в поселке Кучиновка Сновского района. Боевики ВСУ хранили там беспилотные летательные аппараты и компоненты к ним.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении предприятий украинского ВПК в Киеве. Среди них - предприятие ЧАО «Фанплит». Оно осуществляло сборку и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 км, а также комплектующих для оснащения их боевых частей. Предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели. Но скрыть истинное назначение объекта от разведки боевикам не удалось. 

Также оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области. Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #беспилотники #спецоперация #Черниговская область #Герань #Дроноводы #склад бпла
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 