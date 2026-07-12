Умер сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Об этом сообщил его офис.

«Скончался от непродолжительной и внезапной болезни», - говорится в заявлении.

Американскому политику был 71 год. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес сенатора в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск. Перед этим руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.

Речь идет о выступлении, в котором сенатор указал, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Эти слова прокомментировали в Госдуме и в МИД РФ. Так, депутат Михаил Шеремет, ссылаясь на русскую пословицу, напомнил, что «кто сеет ветер, тот пожнет бурю». Официальный представитель МИД Мария Захарова в качестве ответа политику привела факты финансирования гитлеровского режима в годы Второй мировой войны со стороны ведущих американских компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола».

* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.