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Умер сенатор-республиканец Линдси Грэм*

Сенатор приобрел известность благодаря громким русофобским заявлениям.
Сергей Дьячкин 12-07-2026 09:20
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Умер сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Об этом сообщил его офис.

«Скончался от непродолжительной и внезапной болезни», - говорится в заявлении.

Американскому политику был 71 год. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес сенатора в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. 

В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск. Перед этим руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.

Речь идет о выступлении, в котором сенатор указал, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Эти слова прокомментировали в Госдуме и в МИД РФ. Так, депутат Михаил Шеремет, ссылаясь на русскую пословицу, напомнил, что «кто сеет ветер,  тот пожнет бурю». Официальный представитель МИД Мария Захарова в качестве ответа политику привела факты финансирования гитлеровского режима в годы Второй мировой войны со стороны ведущих американских компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола».

* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.

#сша #Русофобия #экстремизм #сенатор #высказывания #республиканец
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