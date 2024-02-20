Сенатора США Линдси Грэма* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес американского сенатора Линдси Грэма* в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В мае прошлого года Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского сенатора. Отмечается, что Линдси Грэм* разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Перед этим руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора против русских.

* Линдси Олин Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.