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Сенатора США Линдси Грэма* внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее МВД РФ объявило в розыск американского политика.
Сергей Лебедев 2024-02-20 15:55:01
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Росфинмониторинг внес американского сенатора Линдси Грэма* в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В мае прошлого года Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского сенатора. Отмечается, что Линдси Грэм* разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Перед этим руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора против русских. 

* Линдси Олин Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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