Появились кадры ударов «Геранями» по локомотиву в Сновске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу боевиков ВСУ. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области.

Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях.

Ранее в Минобороны России заявили, что в течение ночи в результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне сообщалось, что армия России нанесла удар «Геранями» по автозаправкам в Краматорске и Днепропетровске. На месте попаданий начались пожары.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.