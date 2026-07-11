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Появились кадры ударов «Геранями» по локомотиву в Сновске

В оборонном ведомстве уточнили, что при использовались беспилотники типа «Герань-2 сикер».
11-07-2026 08:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Появились кадры ударов «Геранями» по локомотиву в Сновске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу боевиков ВСУ. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области.

Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях. 

Ранее в Минобороны России заявили, что в течение ночи в результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне сообщалось, что армия России нанесла удар «Геранями» по автозаправкам в Краматорске и Днепропетровске. На месте попаданий начались пожары.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #локомотив #спецоперация #Черниговская область #Герань
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