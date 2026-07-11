В Киеве поражено предприятие «Фанплит», собирающее БПЛА «Файер Пойнт-2». Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили о поражении в Киеве предприятия «Аэдрон», также производящего БПЛА. Помимо этого, были поражены порты «Черноморск» и «Южный», являющиеся ключевыми узлами поставки грузов для боевиков ВСУ.

В сводке МО РФ говорится, что наши войска произвели удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования. Были поражены предприятия украинского ВПК в Киеве. Речь идет о предприятии ЧАО «Фанплит». Оно осуществляет сборку и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 км, а также сборки и хранения комплектующих для оснащения их боевых частей. Предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели. Но скрыть истинное назначение объекта от разведки боевикам не удалось. Также в украинской столице было поражено промпредприятие «Аэродрон», которое специализировалось на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА были произведены удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Они использовались для доставки и хранения грузов военного назначения.

Порт «Черноморск» обрабатывал значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины. Это ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и ГСМ для украинских националистов. В ходе удара поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Порт «Южный» обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ. В ходе удара поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Порт «Измаил» является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на Дунае. В ходе удара поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Сегодня оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля ударов по железнодорожной инфраструктуре. Сообщается, что поражение цели было осуществлено в городе Сновск Черниговской области. Для удара наши военные задействовали беспилотник «Герань-2 сикер». Он уничтожил железнодорожный локомотив, использовавшийся боевиками в логистических целях.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.