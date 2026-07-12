С сентября врачи «скорой» будут работать по новому стандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту», - приводит слова Власова агентство РИА Новости.

Сопредседатель ВСП добавил, что новый профстандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. Он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача.

По словам Власова, специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар. Врачам необходимо быстро принимать сложные клинические решения, оценивать состояние человека, определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня, заключил сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

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Ранее Мурашко, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды», объяснил, что к любым медицинским исследованиям надо относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости, и ключевым здесь является мнение лечащего врача. Министр отметил, что ключевым звеном здесь должен быть врач, который назначает то или иное исследование. Позиция «пойду сделаю себе то или иное исследование» без предварительной консультации со специалистом, по словам Мурашко, может быть даже опасной.