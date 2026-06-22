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В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Россияне могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно.
Владимир Рубанов 22-06-2026 09:03
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В 2026 году в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) были включены 14 новых методов лечения. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Глава ФФОМС отметил, что один из методов, ранее входивший в раздел II высокотехнологичной медицинской помощи, теперь также включен в базовую программу ОМС. Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно, по полису ОМС. Им не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что каждый россиянин имеет возможность раз в жизни сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Эта процедура позволяет выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, министр упомянул о специальных программах обследования, направленных на поддержание долголетия, а также на выявление врожденных и наследственных заболеваний у беременных женщин. Новорожденных в России проверяют на наличие 42 заболеваний. Если их находят, помощь предоставляет фонд «Круг добра», который обеспечивает детей необходимыми лекарствами.

#Лечение #Минздрав России #медицинская помощь #омс #медицинский полис
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