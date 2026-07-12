Минпросвещения предложило сюжеты для компьютерных детских игр

Министерство просвещения России порекомендовало выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на письмо из министерства.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», - сказано в документе.

Министерство направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по урегулированию вопросов. Они связаны с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова ранее рассказала, что мошенники начали обманывать россиян в видеоиграх. В случае с играми, угрозе в большей степени подвергаются дети, так как они очень стремятся к легким апгрейдам и легкомысленно относятся к тем предложениям, которые злоумышленники намеренно рассылают в игровых чатах, а также к родительским деньгам.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, необходимо создать экспертную комиссию по контролю за видеоиграми в России. Он объяснил, что вредоносные игры необходимо выводить из оборота в стране.