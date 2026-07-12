МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минпросвещения предложило сюжеты для компьютерных детских игр

Рекомендуется выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты.
Дарья Ситникова 12-07-2026 07:09
© Фото: Frank May, picture alliance, Global Look Press

Министерство просвещения России порекомендовало выбирать для детей компьютерные игры с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на письмо из министерства.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», - сказано в документе.

Министерство направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по урегулированию вопросов. Они связаны с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова ранее рассказала, что мошенники начали обманывать россиян в видеоиграх. В случае с играми, угрозе в большей степени подвергаются дети, так как они очень стремятся к легким апгрейдам и легкомысленно относятся к тем предложениям, которые злоумышленники намеренно рассылают в игровых чатах, а также к родительским деньгам.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, необходимо создать экспертную комиссию по контролю за видеоиграми в России. Он объяснил, что вредоносные игры необходимо выводить из оборота в стране.

#Россия #в стране и мире #дети #министерство просвещения #компьютерные игры #рекомендации
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 