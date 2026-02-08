Эксперт рассказала о том, как мошенники обманывают россиян в видеоиграх

Интернет-мошенники проникли практически во все сферы цифровой жизни россиян - не стали исключениями и видеоигры. Жертвами злоумышленников становятся не только дети, но и доверчивые подростки и даже взрослые. О самых распространенных схемах обмана геймеров в беседе со «Звездой» рассказала эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

В игровой сфере, так же как и везде, есть мошенники, использующие отработанные схемы и легенды, которые постоянно модифицируются. В случае с играми, угрозе в большей степени подвергаются дети, так как они очень стремятся к легким апгрейдам и легкомысленно относятся к тем предложениям, которые злоумышленники намеренно рассылают в игровых чатах, а также к родительским деньгам.

«Конечно, попасться могут и взрослые люди. Достаточно распространено, например, когда мошенники в чате входят в доверие, особенно если в игре есть возможность играть вместе, завоевывают внимание, а потом начинают предлагать жертве обмены всевозможными внутриигровыми предметами», - объясняет специалист.

По словам Храпуновой, если пользователь поверит мошеннику и выполнит свою часть сделки - злоумышленник просто исчезнет вместе с «награбленным». Более того, часто преступники предлагают детям купить персонажей, костюмы или усиления за реальные деньги, однако транзакцию якобы можно оплатить только через карту родителей. Далее ребенка просят перейти по ссылке и ввести данные банковского счета - таким образом мошенники получают доступ к платежным данным и могут списывать любые суммы денег.

Кроме того, злоумышленники часто предлагают свои услуги людям, желающим продать свой аккаунт в той или иной игре. В подобных случаях данные пользователей собираются аферистами для дальнейшей перепродажи, а сами они лишаются всего накопленного прогресса и остаются без денег.

«Известны случаи, когда, мошенники в ответ начинают рассказывать всякие сказки, что для того, чтобы купить аккаунт, сначала продавец должен почему-то внести какую-то сумму денег, типа какое-то там авансирование. Когда жертва перечисляет эту сумму, оказывается, что он якобы опоздал и теперь нужно в рамках повышенного лимита перечислить еще денег. И так происходит до тех пор, пока человек не поймет, что его обманули, и на самом деле мошенник и не собирался покупать его аккаунт», - предупредила эксперт.

Большую опасность хранят в себе ссылки, которые мошенники рассылают в чатах под видом перехода на какие-либо полезные ресурсы. Это могут быть как утилиты для компрометации данных, так и ПО для взлома аккаунта и даже установщики вредоносных программ. Для защиты от опасных ссылок, специалист порекомендовала обязательно установить на свои гаджеты хороший современный антивирус, который предотвратит непредумышленную установку вредоносных программ.

Также с недавних пор «скамеры» начали создавать поддельные интернет-магазины, на которых якобы продают внутриигровую валюту, коды активации игр и предоставляют различные услуги. На самом деле - за этим зачастую скрывается обман.

«Деньги собираются, перечисляются мошенникам, а покупатели остаются без ничего. Важно, что злоумышленники, создавая такие поддельные магазины, могут клонировать их внешний вид, поэтому даже если один из них закрывается, на его месте мгновенно открывается другой. Сложно достаточно их отличить от каких-то официальных магазинов, потому что нет традиционных для мошеннических поддельных сайтов каких-то ошибок в оформлении. И выглядит как будто бы все легитимно, так как в настоящих магазинах бывает. Так что тут нужно внимательно проверять», - отмечает Храпунова.

По словам эксперта, при покупке видеоигровых услуг в интернет-магазинах всегда необходимо проверять, из каких источников поступает информация про этот магазин, какие есть реквизиты для обратной связи. В особенности не стоит иметь дел с анонимными продавцами.

Ранее в ЦБ рассказали, как вернуть деньги при мошеннических переводах. Отмечается, что банку, который получил заявление от гражданина, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика.