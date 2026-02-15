МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России предложили создать комиссию по контролю над видеоиграми

Ранее председатель ГД РФ Вячеслав Володин запустил в мессенджере MAХ опрос читателей по вопросу целесообразности ужесточения контроля над видеоиграми.
Игнат Далакян 15-02-2026 12:35
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В России необходимо создать экспертную комиссию по контролю над видеоиграми. Такую идею озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе со «Звездой».

«Контроль над определенными играми должен быть, необходима какая-то экспертная комиссия, которая их фильтрует и какую-то часть игр запрещает. А какие-то игры, скажем, разрешает», - сказал депутат.

По его словам, вредоносные игры необходимо выводить из оборота в России. Это необходимо делать публично для того, чтобы родители знали во что играет ребенок, и было понимание какие из них запрещены.

Он также добавил, что в России необходимо запускать свои патриотические игры.

«Я об этом говорю с 2003 года, когда вообще игры только стали появляться в мире. Я тогда уже говорил о том, что нужно создавать собственные игры на основе своих художественных произведений, сказок, мифов, легенд и так далее. Создавать свои миры», - отметил Матвейчев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в мессенджере MAX опрос читателей по вопросу целесообразности ужесточения контроля над видеоиграми. По мнению политика, они провоцируют подростков нападать на учебные заведения. В рамках новой инициативы в Госдуме могут разработать новые меры ограничения и требования к площадке Steam и видеограм.
 

