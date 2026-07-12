МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик рассказала москвичам, когда закончатся дожди

Следующие выходные в столице обещают быть солнечными и без осадков.
Дарья Ситникова 12-07-2026 07:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве период дождливой погоды закончится 14 июля. Об этом рассказала РИА Новости метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля», - предупредила она.

Синоптик добавила, что следующие выходные в столице обещают быть солнечными и без осадков. Вчера, 11 июня, на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой, интенсивные осадки наблюдались сразу в нескольких районах.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться за рулем. Неблагоприятные погодные условия сохранялись до конца суток.

Сегодня, в воскресенье, дождя будет меньше. А далее погода и вовсе начнет улучшаться, однако дожди ливневого характера сохранятся, но уже ко вторнику останутся лишь небольшие осадки.

#Москва #в стране и мире #Погода #дожди #Позднякова
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 