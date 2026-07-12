Синоптик рассказала москвичам, когда закончатся дожди

В Москве период дождливой погоды закончится 14 июля. Об этом рассказала РИА Новости метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля», - предупредила она.

Синоптик добавила, что следующие выходные в столице обещают быть солнечными и без осадков. Вчера, 11 июня, на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой, интенсивные осадки наблюдались сразу в нескольких районах.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться за рулем. Неблагоприятные погодные условия сохранялись до конца суток.

Сегодня, в воскресенье, дождя будет меньше. А далее погода и вовсе начнет улучшаться, однако дожди ливневого характера сохранятся, но уже ко вторнику останутся лишь небольшие осадки.