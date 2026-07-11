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Синоптик предупредила об урагане ночью в Москве и области

Татьяна Позднякова поделилась, что в течение сегодняшнего дня температура воздуха в Москве еще может достигать +27...+29 градусов.
Гоар Хачатурян 11-07-2026 15:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вчера ночью сформировалась мощная кучевая облачность, под такими облаками возникают шквалистые усиления ветра. Из-за этого ураган, который добрался до некоторых районов Подмосковья, ранее снес приют для животных. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Данные подтверждали, что, действительно, в Волоколамском районе фронтальная ветреность была наиболее активна», - объяснила она.

По словам Поздняковой, сегодня в Москве и Подмосковье будет похожая ситуация. К вечеру пройдет атмосферный фронт, который приобрел широтное направление и уже пересекает на западе и юго-западе Московскую область.

На крайнем юге Подмосковья уже отмечены очаги гроз, но пока усиления ветра там не наблюдалось, продолжила синоптик. Ожидается, что ненастная погода с дождями различной интенсивности, грозами и шквалистыми усилениями ветра будет наблюдаться в столичном регионе в первой половине ночи.

«Ночь будет не очень спокойная», - предупредила москвичей Позднякова.

Тем не менее, в воскресенье днем дождя будет меньше. А далее погода и вовсе начнет улучшаться - циклон будет заполняться, атмосферное давление станет подрастать. Дожди ливневого характера сохранятся, поскольку атмосфера еще будет неустойчивая, но уже ко вторнику останутся лишь небольшие осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что до половины месячной нормы осадков ожидается в Москве в пятницу, субботу и воскресенье. Синоптик отметил, что распределение осадков будет неравномерным.

Минувшей ночью ураган добрался до некоторых районов Подмосковья и снес приют для животных в Шаховском округе. Ветер повалил деревья, у вольеров собак полностью вырвало крыши, клетки перекосило. Часть собак сбежала - их ищут, рассказали местные жители.

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