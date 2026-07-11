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Москвичей призвали отказаться от поездок на машине из-за ливня

В Дептрансе порекомендовали жителям по возможности использовать для поездок метро.
Гоар Хачатурян 11-07-2026 18:19
© Фото: Telegram/moscowtop © Видео: Telegram/moscowtop

На Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой, интенсивные осадки наблюдаются сразу в нескольких районах. Департамент транспорта призвал жителей столицы и области отказаться от поездок на машине, пока не ослабеют осадки.

«По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаем ливень, грозу и ветер. По возможности используйте для поездок метро», - говорится в сообщении ведомства.

Если без авто не обойтись, Дептранс советует следовать рекомендациям для безопасного вождения. Так, автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться за рулем.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра. В Москве и Московской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Синоптики объясняют ухудшение погоды влиянием активных атмосферных фронтов, связанных с высотным циклоном. Он охватил не только столичный регион, но и большую часть Центральной России.

Ранее метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» предупредила, что непогода с дождями различной интенсивности, грозами и шквалистыми усилениями ветра будет наблюдаться в столице в первой половине ночи. Она отметила, что к воскресенью ливни утихнут.

#Москва #в стране и мире #Погода #авто #ливень #Гроза #департамент транспорта
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