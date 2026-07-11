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США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым

Транзит судов через Ормузский пролив закрыт с 10 июля.
Виктория Бокий 11-07-2026 01:11
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

США требуют от Ирана признания Ормузского пролива открытым уже сегодня. Об этом пишет журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на американских чиновников.

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», - говорится в его сообщении в соцсети X.

Напомним, транзит судов через Ормузский пролив остановился 10 июля. Это произошло из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Как ранее заявлял спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. Он также предупредил Вашингтон, что если тот нанесет удар, то получит в ответ то же самое. Иранский парламентарий добавил, что в Соединенных Штатах «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий».

#сша #Белый дом #Иран #Ормузский пролив #эскалация #Администрация Трампа
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