США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым

США требуют от Ирана признания Ормузского пролива открытым уже сегодня. Об этом пишет журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на американских чиновников.

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», - говорится в его сообщении в соцсети X.

Напомним, транзит судов через Ормузский пролив остановился 10 июля. Это произошло из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Как ранее заявлял спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. Он также предупредил Вашингтон, что если тот нанесет удар, то получит в ответ то же самое. Иранский парламентарий добавил, что в Соединенных Штатах «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий».