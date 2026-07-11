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Axios: Оман и Иран обсуждают создание коридора в Ормузском проливе

Стороны при участии Катара говорят об открытии маршрута для свободного прохода судов.
Владимир Рубанов 11-07-2026 19:49
© Фото: Wen Xinnian XinHua, Global Look Press

В Омане идут переговоры о создании коридора для свободного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на региональный источник.

В переговорах между Ираном и Оманом в Маскате принимает участие Катар, говорится в сообщении. Равид отметил, что стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии «срединного коридора» в Ормузском проливе для беспрепятственного движения судов.

Ранее сообщалось, что США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и прекратить атаки на коммерческие суда. На фоне этих заявлений глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетил Оман для участия в переговорах по Ормузскому проливу.

В то же время иранское агентство Fars пишет, что Иран не просил США о возобновлении переговоров и не собирается вступать в них, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Эта информация появилась после заявлений президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон якобы по просьбе Тегерана согласился продолжить переговоры об урегулировании конфликта.

#сша #Ближний Восток #Иран #переговоры #Ормузский пролив #катар #Персидский залив #Оман
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