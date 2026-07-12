Россиянам рассказали, когда ждать следующую сокращенную рабочую неделю

Следующая четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«В июле, августе, сентябре, октябре нет государственных праздников, поэтому график работы остается обычным. В ноябре будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября», - объяснила она.

Праздник выпадет на среду, этот день будет выходным. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

Руководитель юридической практики одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников Александр Южалин ранее рассказал, что во второй половине 2026 года россиян ожидают две короткие рабочие недели. Помимо ноября, с 28 декабря по 3 января 2027 года будет только три рабочих дня.

В следующем же году граждан России ждут 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе. Число выходных дней составит 118 дней с учетом выходных и государственных праздников.