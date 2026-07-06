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Стало известно, сколько рабочих дней ждет россиян в 2027 году

Выходных дней в следующем году будет 118.
Виктория Бокий 06-07-2026 02:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней. Об этом рассказала РИА Новости заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Надежда Черных.

Она добавила, что число выходных дней в предстоящем году составит 118 дней. Это с учетом выходных и государственных праздников.

Напомним, что во второй половине 2026 года россиян ждут две короткие рабочие недели. Связано это с празднованием Дня народного единства и Нового года.

К слову, на неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года россияне будут работать только три дня. Таким образом, во втором полугодии будет 130 рабочих и 54 праздничных и выходных дней.

#россияне #выходные #рабочие дни
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