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Во втором полугодии россиян ожидают две коротких рабочих недели

Они будут связаны с празднованием Дня народного единства и Нового года.
Анастасия Митина 25-06-2026 02:00
© Фото: Phil Boorman, moodboard, Globallookpress

Во второй половине 2026 года россиян ожидают две короткие рабочие недели. Об этом рассказал руководитель юридической практики одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября)», - рассказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что на неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года у россиян будет только три рабочих дня. Таким образом, во втором полугодии у россиян ожидаются 130 рабочих дней.

Праздничных и нерабочих дней у россиян будет 54. Из них 4 ноября является нерабочим праздничным днем, а 31 декабря будет дополнительным выходным.

Ранее россиянам рассказали, что рабочих дней летом 2026 года будет 65, а выходных - 27. В прошлом году летом нерабочих дней было 29, а трудовых 63.

#в стране и мире #выходные #рабочие дни #2026 год
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