Во втором полугодии россиян ожидают две коротких рабочих недели

Во второй половине 2026 года россиян ожидают две короткие рабочие недели. Об этом рассказал руководитель юридической практики одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября)», - рассказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что на неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года у россиян будет только три рабочих дня. Таким образом, во втором полугодии у россиян ожидаются 130 рабочих дней.

Праздничных и нерабочих дней у россиян будет 54. Из них 4 ноября является нерабочим праздничным днем, а 31 декабря будет дополнительным выходным.

Ранее россиянам рассказали, что рабочих дней летом 2026 года будет 65, а выходных - 27. В прошлом году летом нерабочих дней было 29, а трудовых 63.