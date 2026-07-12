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FT: Грэм* перед смертью обсуждал проект санкций против России

Сенатор собирался представить свой пакет ограничений по возвращении с Украины, но не успел.
Владимир Рубанов 12-07-2026 15:28
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (признан в России террористом и экстремистом) в день своей смерти обсуждал с коллегой-конгрессменом Майклом Макколом из Техаса законопроект о новых санкциях против России. Об этом тот сообщил Financial Times.

Маккол рассказал, что документ планировали представить по возвращении Грэма* в Вашингтон с Украины. Но сразу после поездки сенатор умер, как сообщалось ранее, после сердечного приступа.

До визита в Киев Грэм* опубликовал пост, в котором говорится, что нынешнее лето - это хороший момент, чтобы «пойти ва-банк» и ввести максимально суровые санкции против Москвы. Уже на Украине 10 июля он заявил, что Белый дом якобы согласовал дальнейшее продвижение его законопроекта.

Ранее сообщалось, что экстренные службы прибыли к дому Грэма* на Капитолийском холме после сообщения об остановке сердца. Фотографии, опубликованные NBC News, показывают, как парамедики уносят человека на носилках и помещают его в машину скорой помощи.

Грэм* представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года и в 2025 году возглавил бюджетный комитет. После неудачной попытки баллотироваться в президенты в 2015 году он стал одним из ближайших соратников Дональда Трампа и планировал переизбраться в 2026 году.

Республиканец был одним из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, включая торговые тарифы в размере 500% против стран, покупающих российские энергоносители. В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск после слов о том, что смерти русских в ходе конфликта - это «лучшая из инвестиций» Америки.

* - Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #сша #санкции #законопроект #сенатор
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