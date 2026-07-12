Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* умер от сердечного приступа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Сотрудники экстренных служб отреагировали на вызов о "сердечном приступе" в доме Грэма* на Капитолийском холме», - говорится в публикации телеканала.

СМИ получило доступ к записям полицейского радио, откуда и стала известна причина смерти. Отмечается, что парамедики вынесли из дома сенатора человека на носилках и погрузили тело в машину скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные.

Один из сотрудников политика сообщил, что рано утром в воскресенье не были никаких признаков, что умерший чувствовал себя плохо. В этот день он должен был выступить на одной из программ телеканала.

Ранее стало известно о смерти сенатора-республиканца Грэма*. Американскому политику был 71 год. С февраля 2024 года он был внесен Росфинмониторингом в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.

* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.