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Появились кадры поражения «Геранями» сухогруза и парома в Черноморске

Также в порту был поражен украинский сейнер, переоснащенный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.
12-07-2026 13:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Опубликованы кадры поражения украинских сухогруза, парома и сейнера в порту Черноморск Одесской области. Их предоставило Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники ВСУ в Черноморской операционной зоне были нанесены удары по сухогрузу, парому и сейнеру в порту Черноморск. Отмечается, что рыболовное судно было переоснащено под спуск безэкипажных катеров и патрульного катера.

Наши военные применили беспилотники «Герань-4 сикер». Все цели были успешно поражены.

Источник «Звезды» сообщил, что в результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в части районов Черноморска Одесской области наблюдались перебои в работе электричества. Помимо этого, на видеокадрах, которые распространяются в местных соцсетях и пабликах, фиксировалась нештатная работа украинских средств ПВО. Отмечается, что это могло привести к разрушению гражданских объектов.

Ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по портовой и энергетической инфраструктуре. Минобороны сообщало, что в порту «Черноморск» был поражен перегрузочный центр, используемый для разгрузки и хранения военных грузов, а также резервуары ГСМ. Там же были поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #паром #удар #поражение #сухогруз #Черноморск #сейнер #Герань
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