Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что дважды встречался с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) перед его смертью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», - написал Зеленский.

Телеканал NBC News сообщил, что американский политик умер от сердечного приступа. Журналисты получили доступ к записям полицейского радио. Отмечается, что парамедики вынесли из дома сенатора человека на носилках и погрузили тело в машину скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные. Один из сотрудников сенатора сообщил, что рано утром в воскресенье не были никаких признаков, что умерший чувствовал себя плохо.

Американскому политику был 71 год. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес сенатора в реестр лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Речь идет о выступлении, в котором сенатор указал, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Эти слова прокомментировали в Госдуме и в МИД РФ. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в качестве ответа политику привела факты финансирования гитлеровского режима в годы Второй мировой войны со стороны ведущих американских компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола».

Также сенатор неоднократно грозил санкциями Индии, КНР и Бразилии последствиями, если они продолжат поддерживать Москву. По информации Telegram-канала «Военная хроника», в период с 2019 по 2024 год одним из крупнейших спонсоров одиозного американского политика стала компания Boeing, которая через Political Action Committee пожертвовала ему около $55 тыс. Помимо прочего, он получил $50 тысяч долларов от Министерства обороны США. Он входил в число лидеров по объему пожертвований от оборонного и аэрокосмического сектора.

* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.