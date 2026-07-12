ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех мехбригад в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В сводке военного ведомства говорится, что подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области также было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Это произошло в районах поселков Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 185 боевиков, боевую бронированную машину. Также украинские националисты не досчитались 13 автомобилей и станции РЭБ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. В результате была поражена портовая инфраструктура в Одесской области, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также под удар попали морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.

Источник «Звезды» уведомил, что в результате поражения объектов энергетической инфраструктуры в части районов Черноморска Одесской области наблюдались перебои в работе электричества. Помимо этого, на видеокадрах, которые распространяются в местных соцсетях и пабликах, фиксировалась нештатная работа украинских средств ПВО. Отмечается, что это могло привести к разрушению гражданских объектов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.