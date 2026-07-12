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Хегсет заявил, что Иран сделал плохой выбор и расплачивается за это

Военный министр США написал это на фоне новой волны американских ударов по Ирану.
Сергей Дьячкин 12-07-2026 12:03
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Военный министр США Пит Хегсет выступил с утверждением, что Иран расплачивается за плохой выбор. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», - написал глава Пентагона.

Хегсет сделал свое заявление после начала новой волны американских ударов по Ирану. Центральное командование ВС США сообщило о начале новых атак на Исламскую Республику. Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации, сообщил, что новыми целями стали радиолокационные станции, пункты хранения и запуска ракет и беспилотников, системы ПВО.

Вооруженные силы Ирана, в свою очередь, нанесли скоординированные ракетные удары и удары БПЛА по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане в ответ на продолжающиеся американские нападения на юг Ирана. При этом КСИР и иранская армия предупредили, что любые дальнейшие действия США вызовут еще более жесткие ответные меры. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, Вашингтон пытался «еще раз проверить то, что уже было проверено», навязав свою волю правительству Омана и спровоцировав напряженность посредством «незаконного перемещения» нескольких судов к югу от Ормузского пролива. ВМС Ирана добавили, что они пресекли эту попытку «решительным ответом».

Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. При этом заявлялось, что «Соединенные Штаты заставляют заплатить высокую цену», продолжая ослаблять способности Ирана по «нападению на коммерческие суда». По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Ассалуйе, Конарек, Сирик и Чахбехар.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Ближний Восток #Иран #эскалация #военный конфликт #Пит Хегсет #министерство войны
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