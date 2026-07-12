Иран нанес удары по объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане

Вооруженные силы Ирана нанесли скоординированные ракетные удары и удары беспилотниками по военным объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане в ответ на продолжающиеся американские нападения на юг Ирана. При этом Корпус исламской революции (КСИР) и иранская армия предупредили, что любые дальнейшие действия США вызовут более жесткие ответные меры. Об этом пишет телеканал Press TV.

Как отмечается, рано утром в воскресенье в КСИР заявили, что Вашингтон пытался «еще раз проверить то, что уже было проверено», навязав свою волю правительству Омана и спровоцировав напряженность посредством «незаконного перемещения» нескольких судов к югу от Ормузского пролива. Военно-морские силы Ирана добавили, что они пресекли эту попытку «решительным ответом».

«Продолжающаяся агрессия Соединенных Штатов, нарушающих взятые на себя обязательства, повлечет за собой более серьезные ответные меры», - говорится в заявлении.

По данным КСИР, его Военно-воздушные силы нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры на иорданской авиабазе имени принца Хасана на первом этапе ответной операции. Корпус стражей исламской революции добавил, что на втором этапе его баллистические ракеты поразили стратегическую американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и уничтожили центр технического обслуживания и ремонта истребителей, а также командно-диспетчерский пункт.

«Американо-сионистский враг должен знать, что продолжение его агрессии повлечет за собой еще более сокрушительный ответ. "Давайте, нападайте, мы дадим отпор"», - подчеркивается в заявлении.

На третьем этапе ответных действий ВВС КСИР нанесли «мощную» атаку на «центры материально-технического обеспечения военно-морских судов и заправочные платформы американских авианосцев в порту Дукм, Оман». Корпус стражей исламской революции обратился к нации, заявив, что решимость, проявленная во время недавней «беспрецедентной похоронной процессии, в которой приняли участие десятки миллионов человек», теперь нашла отражение в действиях его воинов.

Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. По информации Press TV, взрывы уже прогремели в городах Ассалуйе, Конарек, Сирик и Чахбехар.