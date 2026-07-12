МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран нанес удары по объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане

Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры на иорданской авиабазе имени принца Хасана, а также поразили стратегическую американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Гоар Хачатурян 12-07-2026 10:35
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вооруженные силы Ирана нанесли скоординированные ракетные удары и удары беспилотниками по военным объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане в ответ на продолжающиеся американские нападения на юг Ирана. При этом Корпус исламской революции (КСИР) и иранская армия предупредили, что любые дальнейшие действия США вызовут более жесткие ответные меры. Об этом пишет телеканал Press TV.

Как отмечается, рано утром в воскресенье в КСИР заявили, что Вашингтон пытался «еще раз проверить то, что уже было проверено», навязав свою волю правительству Омана и спровоцировав напряженность посредством «незаконного перемещения» нескольких судов к югу от Ормузского пролива. Военно-морские силы Ирана добавили, что они пресекли эту попытку «решительным ответом».

«Продолжающаяся агрессия Соединенных Штатов, нарушающих взятые на себя обязательства, повлечет за собой более серьезные ответные меры», - говорится в заявлении.

По данным КСИР, его Военно-воздушные силы нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры на иорданской авиабазе имени принца Хасана на первом этапе ответной операции. Корпус стражей исламской революции добавил, что на втором этапе его баллистические ракеты поразили стратегическую американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и уничтожили центр технического обслуживания и ремонта истребителей, а также командно-диспетчерский пункт.

«Американо-сионистский враг должен знать, что продолжение его агрессии повлечет за собой еще более сокрушительный ответ. "Давайте, нападайте, мы дадим отпор"», - подчеркивается в заявлении.

На третьем этапе ответных действий ВВС КСИР нанесли «мощную» атаку на «центры материально-технического обеспечения военно-морских судов и заправочные платформы американских авианосцев в порту Дукм, Оман». Корпус стражей исламской революции обратился к нации, заявив, что решимость, проявленная во время недавней «беспрецедентной похоронной процессии, в которой приняли участие десятки миллионов человек», теперь нашла отражение в действиях его воинов.

Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. По информации Press TV, взрывы уже прогремели в городах Ассалуйе, Конарек, Сирик и Чахбехар.

#сша #Ближний Восток #Иран #ксир #военные объекты
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 