Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских войск

Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках имплементации достигнутых договоренностей. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на неназванного военного чиновника.

«Военная делегация США прибыла и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», - рассказал источник агентству.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане. Трамп, в свою очередь, проинформировал Нетаньяху о действиях Соединенных Штатов в Персидском заливе.

По словам постоянного представителя Израиля при ООН Дани Данона, Израиль допускает нормализацию отношений с Ливаном. Это может произойти в случае вытеснения шиитского движения «Хезболла» с юга страны.

Израиль недавно приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана. Ожидается, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США.