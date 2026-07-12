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Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских войск

Делегация Соединенных Штатов обсудила вывод военных Израиля с юга Ливана.
Дарья Ситникова 12-07-2026 01:27
© Фото: Ali Shtayeh/Jna Press, Keystone Press Agency, Global Look Press

Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках имплементации достигнутых договоренностей. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на неназванного военного чиновника.

«Военная делегация США прибыла и начала встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда», - рассказал источник агентству.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане. Трамп, в свою очередь, проинформировал Нетаньяху о действиях Соединенных Штатов в Персидском заливе.

По словам постоянного представителя Израиля при ООН Дани Данона, Израиль допускает нормализацию отношений с Ливаном. Это может произойти в случае вытеснения шиитского движения «Хезболла» с юга страны.

Израиль недавно приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана. Ожидается, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США.

#сша #Израиль #Вывод войск #ливан
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