В Израиле назвали условие для нормализации отношений с Ливаном

Израиль допустил нормализацию отношений с Ливаном в случае вытеснения шиитского движения «Хезболла» с юга страны. Об этом сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон газете New York Post.

«Если Ливану удастся вытеснить "Хезболла" с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то вопрос о нормализации отношений с Израилем будет снова стоять на повестке дня», - сказал он в интервью газете.

Данон отметил, что Израиль недавно приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана. Ожидается, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США.

С его слов, у Израиля нет цели постоянно оккупировать Бейрут. Президент Ливана Джозеф Аун ранее призвал администрацию США оказать давление на Израиль и поторопить его с выводом войск с территории государства.

Он отметил, что вывод войск Израиля с ливанской территории является ключом «к любому реальному, ощутимому прогрессу на пути к миру и стабильности». С его слов, если Тель-Авив продолжит упорствовать и сохранять свое присутствие в Ливане, то цели, к которым стремятся Вашингтон и Бейрут, не будут достигнуты.