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Нетаньяху заявил о необходимости зоны безопасности у границ Израиля

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили дальнейшую координацию действий в различных областях.
Виктория Бокий 10-07-2026 01:39
© Фото: Israel Defense Forces, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане. Об этом сообщает канцелярия главы правительства еврейского государства.

«В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили координацию действий в различных сферах. Трамп, в свою очередь, проинформировал Нетаньяху о действиях Соединенных Штатов в Персидском заливе.

Ранее издание Politico сообщало, что Израиль потерял статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона. На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Тель-Авива почти нет «друзей в мире», поэтому ему нужно подумать как следует, прежде чем атаковать союзников. Кроме того, в последнее время и Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство израильским премьером. Это делалось как в частных беседах, так и публично.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #зоны безопасности
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