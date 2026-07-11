МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ночью ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Измаиле

Также были поражены объекты военной промышленности в Киеве.
11-07-2026 08:07
© Фото: Telegram/dsns_telegram

Ночью ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Измаиле. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ночью были нашими войсками были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Также были задействованы беспилотники.

В результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне сообщалось, что армия России нанесла удар «Геранями» по автозаправкам в Краматорске и Днепропетровске. На месте попаданий начались пожары.

Также ранее сообщалось о поражении при помощи БПЛА автозаправочной станции в Харькове и ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по цели в Одессе. Там была поражена стоянка грузового транспорта, которую ВСУ использовали в логистических целях. На месте поражения возник пожар.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Киев #одесса #удар #Измаил #Черноморск #портовая инфраструктура #объекты впк
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 