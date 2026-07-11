Ночью ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Измаиле. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ночью были нашими войсками были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Также были задействованы беспилотники.

В результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне сообщалось, что армия России нанесла удар «Геранями» по автозаправкам в Краматорске и Днепропетровске. На месте попаданий начались пожары.

Также ранее сообщалось о поражении при помощи БПЛА автозаправочной станции в Харькове и ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по цели в Одессе. Там была поражена стоянка грузового транспорта, которую ВСУ использовали в логистических целях. На месте поражения возник пожар.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.