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АЗС в Днепропетровске и Краматорске загорелись после ударов «Гераней»

ВС РФ нанесли очередные удары по объектам инфраструктуры, используемым в интересах боевиков ВСУ.
Сергей Дьячкин 10-07-2026 08:36
© Фото: ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли удар беспилотником «Герань» по автозаправке в Краматорске, которая использовалась боевиками ВСУ. Об этом сообщает источник «Звезды».

Удар был произведен накануне вечером. На месте попадания начался пожар. Отмечается, что сегодня в районе 00.30 был нанесен удар «Геранью» в Днепропетровске. Была поражена автозаправка «Днепро Нефть», зафиксировано возгорание.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне сообщалось о поражении при помощи БПЛА автозаправочной станции «ОВИС» в Харькове. Также был нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по цели в Одессе. Там была поражена стоянка грузового транспорта, которую ВСУ использовали в логистических целях. На месте поражения возник пожар.

Также Минобороны России сообщало о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных дронов «Герань-4 сикер». Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково. 

#беспилотник #днепропетровск #удар #Краматорск #Герань #заправочная станция
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