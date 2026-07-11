Автобус перевернулся в Татарстане, пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате аварии, в которой междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального МЧС РФ.

«Транспортное средство двигалось по маршруту "г. Самара - г. Набережные Челны". В автобусе находились 46 человек, в их числе - два водителя и двое детей. Погибших нет»,- говорится в сообщении пресс-службы на канале Max.

Отмечается, что происшествие случилось на автодороге Кузайкино - Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе один ребенок - девочка 15-и лет. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших направили в медицинские учреждения Альметьевска и Лениногорска.

Серьезное ДТП с автобусом и большим числом пострадавших произошло также накануне в Москве. В результате аварии пострадали 14 человек, 11 из которых были госпитализированы в различные медучреждения.

Затем стало известно, что «Мосгортранс» будет настаивать на привлечении виновника ДТП к ответственности. От водителя газели также будут требовать возмещения ущерба, причиненного автобусу.