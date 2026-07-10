Автобус протаранил рекламный щит в Москве, пострадали 14 человек

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса произошло утром на Нижегородской улице в Москве. В результате аварии пострадали 14 человек, 11 из них госпитализированы в различные медицинские учреждения, передает ТАСС.

«"Газель", грубо нарушив правила движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус», - говорится в сообщении Дептранса.

ДТП с участием автобуса маршрута е70 и грузового автомобиля произошло на Нижегородской улице в районе дома 9Г. По предварительной информации, водитель фургона, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и создал помеху автобусу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил траекторию движения, после чего транспортное средство выехало на газон, а затем протаранило рекламный щит.

В результате аварии погибших нет. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Прокуратура Центрального административного округа взяла расследование под свой контроль. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки правоохранительных органов.

Из-за аварии движение по Нижегородской улице в направлении центра временно затруднено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты через Третье транспортное кольцо и Новорогожскую улицу, а также пользоваться навигатором при планировании поездки.

Обновление: по данным ТАСС, число пострадавших возросло до 25.