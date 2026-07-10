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«Мосгортранс» подаст в суд на виновника ДТП на Нижегородской улице

Водителя «Газели» обяжут возместить ущерб.
Владимир Рубанов 10-07-2026 14:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: DtOperativno, Telegram

«Мосгортранс» будет настаивать на привлечении виновника ДТП на Нижегородской улице к ответственности, сообщили в Департаменте транспорта столицы. Кроме того, от этого водителя будут требовать возмещения ущерба, причиненного автобусу.

В Дептрансе сообщили, что 10 июля из-за действий водителя грузовика пострадали пассажиры автобуса маршрута е70. «Мосгортранс» предоставит им поддержку в получении страховых выплат и компенсаций.

Авария произошла около 07.23 на Нижегородской улице у дома 9Гс1. «Газель» резко перестроилась и подрезала автобус, после чего он выехал на газон. Пострадали 25 пассажиров, сообщили ТАСС в оперативных службах.

#Москва #ДТП #автобус #мосгортранс #нижегородская улица
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