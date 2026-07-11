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Reuters: производить ракеты для Patriot будут в ФРГ, а не на Украине

Германия может изготовить первые перехватчики не ранее 2027 года.
Виктория Бокий 11-07-2026 03:20
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, вероятно, развернут за пределами Украины. Как сообщает Reuters, выбор, скорее всего, упадет на Германию.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее», — приводит фрагмент из материала Life.ru.

Отмечается, что сама организация производства не означает немедленного появления дополнительных ракет. Как передает агентство, ФРГ может изготовить первые перехватчики не ранее 2027 года.

Не так давно президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что американская оружейная компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot. Главе Белого дома подобное развитие событий кажется выгодным.

Ранее в Еврокомиссии признали слабую эффективность систем Patriot против российских ракет. Со слов комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, в начале 2025 года эффективность Patriot составляла около 40%. Теперь же украинцам приходится тратить до трех снарядов для того, чтобы сбить баллистические ракеты России.

#производство #ракеты #Украина #Германия #зрк patriot
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