МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Еврокомиссии признали слабую эффективность систем Patriot против ракет РФ

По словам Кубилюса, для того, чтобы сбить российские баллистические ракеты, нужно выпустить до трех снарядов из ПВО.
Глеб Владовский 25-03-2026 01:15
© Фото: Michael Fischer dpa Globallookpress

Эффективность комплексов Patriot против российских ракет значительно снизилась. Такое заявление сделал Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, в начале 2025 года эффективность Patriot составляла около 40%. Теперь же украинцам приходится тратить до трех снарядов для того, чтобы сбить баллистические ракеты РФ.

«Россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», - приводит его слова Politico.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украине придется столкнуться с новыми условиями мирного урегулирования конфликта в случае продолжения боевых действий.

#в стране и мире #ракеты #Еврокомиссия #ПPО Patriot #Андрюс Кубилюс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 