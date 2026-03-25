В Еврокомиссии признали слабую эффективность систем Patriot против ракет РФ

Эффективность комплексов Patriot против российских ракет значительно снизилась. Такое заявление сделал Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, в начале 2025 года эффективность Patriot составляла около 40%. Теперь же украинцам приходится тратить до трех снарядов для того, чтобы сбить баллистические ракеты РФ.

«Россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», - приводит его слова Politico.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украине придется столкнуться с новыми условиями мирного урегулирования конфликта в случае продолжения боевых действий.