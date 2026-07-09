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В Европе появится центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО объявил о новых оборонных инвестициях на сумму $3 млрд с участием американских компаний.
Ян Брацкий 09-07-2026 02:07
© Фото: Kay Nietfeld dpa Global Look Press

Американская оружейная компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot. С таким заявлением на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре выступил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня на саммите мы объявили о новых оборонных инвестициях на сумму $3 млрд с участием американских компаний, и Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию комплексов Patriot», - сказал глава Белого дома.

По мнению Трампа, подобное развитие событий выгодно и для Штатов и для самой Европы, которая, с его слов, создала «очень мощные стимулы» для реализации инициативы. Кроме того, корпорация Northrop Grumman продолжит работать над крупной сделкой по передаче европейским союзникам Вашингтона американских беспилотных технологий.

Также Lockheed Martin и Rheinmetall объявили о партнерстве по производству систем ATACMS, а Anduril Industries заключила соглашение о выпуске новых крылатых ракет Barracuda для Польши, резюмировал Трамп.

Ранее американский лидер намекнул, что Штаты готовы передать киевскому режиму лицензию на производство ракет для системы Patriot. Это оборонительное вооружение, которое кажется Трампу более предпочтительным, чем наступательное. Рассуждая о перспективах заключения мирного соглашения, президент США высказал мнение, что Украина и Россия заинтересованы в завершении конфликта.

#Украина #сша #Трамп #Европа #зрк patriot #lockheed martin
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