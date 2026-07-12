МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число украинских беженцев в ЕС превысило 4,3 млн человек

Большая часть украинцев находится в Германии, Польше и Испании.
Виктория Бокий 12-07-2026 00:12
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Общее число беженцев из Украины в странах ЕС к концу мая увеличилось на 7,8 тысячи человек и достигло 4,38 миллиона. Об этом сообщает Евростат. Согласно данным, за прошедший месяц приток украинцев увеличился в 22 европейских странах. Отмечается, что большая часть беженцев женщины.

Известно, что граждане Украины составляют более чем 98,5% от всех лиц, оформивших статус временной защиты на территории Евросоюза. Основную часть украинцев приняли Германия, Польша и Испания. Так, в ФРГ разместились 1,28 млн человек – это 29,3% от общего показателя в ЕС, в Польше – 967,5 тысяч (22,1%), в Испании – 267,7 тысяч человек (6,1%).

Если говорить о соотношении числа беженцев к местному населению, то в таком случае в лидерах Словакия, Польша и Кипр. В этих странах показатели в несколько раз превышают средний уровень по Евросоюзу.

Ранее Еврокомиссия анонсировала программу «добровольного возвращения» украинцев на родину. Эту меру предложили впервые. Вероятность того, что ее утвердит Совет ЕС, довольно высокая, активнее всех ее поддерживают Германия и Польша.

Также ЕК выступила с предложением лишить статуса временной защиты украинских военнообязанных беженцев призывного возраста. Сообщалось, что исключение из статуса временной защиты коснется украинцев, которым запрещено покидать свою страну. При этом ЕС не планирует высылать тех, кто уже находится в Европе.

#Украина #Европа #ЕС #беженцы #Украинцы
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 