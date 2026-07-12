Число украинских беженцев в ЕС превысило 4,3 млн человек

Общее число беженцев из Украины в странах ЕС к концу мая увеличилось на 7,8 тысячи человек и достигло 4,38 миллиона. Об этом сообщает Евростат. Согласно данным, за прошедший месяц приток украинцев увеличился в 22 европейских странах. Отмечается, что большая часть беженцев женщины.

Известно, что граждане Украины составляют более чем 98,5% от всех лиц, оформивших статус временной защиты на территории Евросоюза. Основную часть украинцев приняли Германия, Польша и Испания. Так, в ФРГ разместились 1,28 млн человек – это 29,3% от общего показателя в ЕС, в Польше – 967,5 тысяч (22,1%), в Испании – 267,7 тысяч человек (6,1%).

Если говорить о соотношении числа беженцев к местному населению, то в таком случае в лидерах Словакия, Польша и Кипр. В этих странах показатели в несколько раз превышают средний уровень по Евросоюзу.

Ранее Еврокомиссия анонсировала программу «добровольного возвращения» украинцев на родину. Эту меру предложили впервые. Вероятность того, что ее утвердит Совет ЕС, довольно высокая, активнее всех ее поддерживают Германия и Польша.

Также ЕК выступила с предложением лишить статуса временной защиты украинских военнообязанных беженцев призывного возраста. Сообщалось, что исключение из статуса временной защиты коснется украинцев, которым запрещено покидать свою страну. При этом ЕС не планирует высылать тех, кто уже находится в Европе.