В ЕК анонсировали программу «добровольного возвращения» украинцев домой

В Еврокомиссии сообщили о запуске пилотной программы по «добровольному возвращению» украинских беженцев домой. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Маркус Бруннер на брифинге в Брюсселе.

«Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину», - сказал он.

Бруннер утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов, коснется ли эта мера в первую очередь «лиц мобилизационного возраста». Еврокомиссар отметил, что не видит в этой ситуации никакой «проблемы с соблюдением прав человека».

Такая мера предложена впервые. Теперь ее должен утвердить Совет ЕС, вероятность этого довольно высокая, активнее всех ее поддерживают Германия и Польша.

Ранее стало известно, что Дания больше не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если они не предоставят документ, подтверждающий освобождение от военной службы. Мера вводится для того, чтобы предотвратить случаи уклонения украинцев от армии.