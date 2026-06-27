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В ЕК анонсировали программу «добровольного возвращения» украинцев домой

После презентации Еврокомиссии предложение рассмотрят страны-члены ЕС, которые должны принять окончательное решение.
Дарья Ситникова 27-06-2026 23:04
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Еврокомиссии сообщили о запуске пилотной программы по «добровольному возвращению» украинских беженцев домой. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Маркус Бруннер на брифинге в Брюсселе.

«Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину», - сказал он.

Бруннер утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов, коснется ли эта мера в первую очередь «лиц мобилизационного возраста». Еврокомиссар отметил, что не видит в этой ситуации никакой «проблемы с соблюдением прав человека».

Такая мера предложена впервые. Теперь ее должен утвердить Совет ЕС, вероятность этого довольно высокая, активнее всех ее поддерживают Германия и Польша.

Ранее стало известно, что Дания больше не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если они не предоставят документ, подтверждающий освобождение от военной службы. Мера вводится для того, чтобы предотвратить случаи уклонения украинцев от армии.

#возвращение #Украина #беженцы #Еврокомиссия #пилотная программа #Маркус Бруннер
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