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ЕК предложила отказывать военнообязанным украинцам в статусе беженцев

Активнее всего инициативу поддерживают Германия и Польша.
Владимир Рубанов 26-06-2026 12:09
© Фото: ministry_of_defense_ua, Telegram

Еврокомиссия выступила с инициативой лишить статуса временной защиты украинских военнообязанных беженцев призывного возраста. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что исключение из статуса временной защиты коснется украинцев, которым запрещено покидать страну. При этом ЕС не планирует высылать тех, кто уже находится в Европе.

Бруннер подтвердил, что инициатива в первую очередь направлена на «лиц мобилизационного возраста». Он также отметил, что предложение было сделано по просьбе Украины и не нарушает права человека.

Эта мера является новой и требует утверждения Советом ЕС. Вероятность одобрения высока, так как в июне министры внутренних дел стран ЕС уже обсуждали этот вопрос. Активнее всего инициативу поддерживают Германия и Польша.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала продлить статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Также планируется запустить программу «добровольного возвращения». Она предполагает оказание поддержки тем, кто хочет вернуться на Украину, в таких сферах, как трудоустройство, жилье и образование.

Статус временной защиты ввели для украинских беженцев в марте 2022 года. Он предоставляет право на проживание, работу, учебу и получение пособий в ЕС без необходимости оформления виз или вида на жительство. Сейчас в Евросоюзе находятся около 4,4 миллиона украинских беженцев. Из них почти половина проживает в Германии и Польше. По данным Евростата, около 26% беженцев - мужчины.

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