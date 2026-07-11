Высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые переданные Киеву западные средства ПВО или ПРО, сообщили в Минобороны. Таковы данные анализа результатов ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима, говорится в сообщении.

Удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Они направлены не только на объекты в Киеве, который, как предполагается, обладает самой сильной системой защиты. Зеленский перебросил туда почти все западные системы противоракетной обороны, которые у него есть, отметили в военном ведомстве.

Эффективно проводятся массированные удары, направленные на уничтожение морских портовых объектов Украины и судов, которые доставляют вооружение и военную технику для киевского режима.

Сегодня ВС РФ нанесли точные удары по двум объектам ВПК в Киеве, а также по морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Их результаты подтвердили способность российской армии эффективно поражать цели на всей территории Украины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.