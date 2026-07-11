Карасин: перенос производства Patriot в ФРГ ведет к эскалации

Заявление о размещении производства комплексов Patriot в ФРГ приведет не только к эскалации украинского конфликта, но и к международной, поэтому западные политики должны ответственнее относится к подобным инициативам. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, заявление сделано не для создания информационного шума. Это политическая поза Запада.

«Самое главное, чтобы те люди, которые делают такие заявления, должны не забывать о том, что они за них ответственны», - отметил сенатор.

По мнению Карасина, все это приведет к эскалации украинского конфликта. Более того, это ведет и к эскалации международной обстановки.

«Речь уже идет о противоборстве НАТО против России, и вся ответственность лежит на тех людях, которые об этом говорят и заявляют о том, что готовы это делать. Наш ответ будет адекватным. Мы хорошо понимаем, что имеем дело со зрелым и злым врагом», - подчеркнул Карасин.

Ранее Reuters сообщило, что производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, вероятно, развернут за пределами Украины - в ФРГ. Об этом заявили два источника агентства, знакомые с ходом переговоров. Отмечается, что сама организация производства не означает немедленного появления дополнительных ракет. Как передает агентство, Германия может изготовить первые комплексы не ранее 2027 года.

До этого президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что американская оружейная компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot. Главе Белого дома подобное развитие событий кажется выгодным.