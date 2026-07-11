Убийство женщин, стариков и даже грудных детей только за национальность - с сотней поляков с особой жестокостью расправилась украинская банда под руководством Дмитрия Купяка. Имя главаря, по указу которого совершались бесчеловечные преступления, раскрыло ФСБ, ко дню жертв Волынской резни опубликовав архивные документы.

В выложенных службой документах приводятся доказательства зверств украинских националистов. При этом, как выяснилось, Купяк избежал наказания, переехал в Канаду, где стал владельцем ресторана.

«В 1941–1945 гг. бандой Купяка "Клея" совершено свыше 100 убийств советских граждан, полностью уничтожено 5 хуторов и частично три села. Преступная деятельность подтверждается заявлениями граждан, показаниями потерпевших и очевидцев. Проживает в Канаде, г. Торонто, Онтарио, является владельцем ресторана», - говорится в опубликованных документах.

В августе 1964 года прокуратура Украинской ССР и КГБ при СМ УССР направили совместную докладную записку председателю КГБ при СМ СССР и генеральному прокурору СССР о расследовании преступлений, совершенных в 1944-1945 годах боевиками «Службы беспеки» краевого провода ОУН на территории Львовской области под командованием Дмитрия Купяка.

Состоя в ОУН*, Купяк Д.Г. в период немецкой оккупации западных областей Украины и после изгнания гитлеровцев с территории Львовской области совершил ряд террористических актов в селах Каменка-Бугского, Бродовского, Золочевского районах, городах Львове и Буске, чинил массовые зверские расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами, в том числе над женщинами, детьми и стариками, занимаясь грабежом их имущества.

В октябре 1945 года Купяк по документам на имя переселенца Бродзяка Владислава выехал в Польскую Народную Республику, а оттуда бежал в ФРГ и затем в Канаду. МИД СССР 20 октября 1964 года и 24 июня 1965 года направляло ноты канадскому правительству о выдаче Купяка как государственного преступника, однако оба раза были получены отрицательные ответы.

«Это действительно было ужасное зверство, которое нельзя ни объяснить, ни оправдать. Население все более враждебно относилось к националистическим бандам. В этой связи Купяк в кругу приближенных к нему бандитов не один раз говорил, что население необходимо держать в постоянном страхе и повиновении. А для этого имеется только один способ - террор и убийства», - признался на судебном заседании один из соучастников Купяка.

Как признавали участники банды, убийства, лично совершенные «Клеем» или по его приказу, обязательно сопровождались грабежами. Грабили все, что представляло хоть какую-либо ценность - золото, деньги, одежду. Деньги и драгоценности «Клей» сразу забирал себе, а другие вещи доверенные лица Купяка продавали, на выручку скупая золото. Жадность Купяка не имела границ. По словам сообщников, он даже не скрывал своей цели - побольше награбить. Награбленное нигде не учитывалось. Это была личная добыча «Клея».

«Перед побегом в Польшу, когда мы жили с ним во Львове по Лычаковской улице, какая-то родственница Купяка привезла ему много золотых вещей, доллары, меха и другое, которые "Клей" у нее прятал. Все это он забрал с собой, когда бежал за границу», - следует из показаний.

В ФСБ подчеркнули, что в наши дни наблюдаются попытки обелить преступления украинских националистов: их деяния старательно ретушируют, а масштаб злодеяний намеренно преуменьшают. Так, удивительные метаморфозы произошли с биографией Купяка на странице в интернет-энциклопедии «Википедия». Из заурядного убийцы и грабителя он превратился в «борца за независимость Украины», добропорядочного канадского «бизнесмена и мецената». На его родине в Яблуновке по решению местных властей сельской школе присвоено имя Дмитрия Купяка, на доме, в котором он родился – установлена памятная табличка, а лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста Дмитрия Купяка.

Украина не только не признает Волынскую резню геноцидом польского народа, но и называет «героями» участников УПА*. Так, в конце мая одному из подразделений ВСУ было присвоено имя «героев Украинской повстанческой армии»*. После этого отношения между странами серьезно обострились. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла. В ответ глава киевского режима демонстративно отправил награду в Польшу по почте. В день годовщины массового убийства поляков украинскими националистами премьер Польши Дональд Туск обратился к гражданам страны. Он заявил, что в Варшаве возведут стену памяти Волынской резни. По обновленным данным жертвами жестоких убийств стали около ста тысяч поляков.

Ранее к Дню памяти и скорби ФСБ раскрыло материалы еще одного уголовного дела пособника фашистов времен Великой Отечественной войны. Пресс-служба УФСБ России по ДНР опубликовала показания Ивана Звигунова. В своих показаниях сообщил, что осенью 1941 года пришел к выводу, что победа будет за немецкими войсками. В итоге Звигунов занял должность водителя и механика автомобиля, который называли «душегубкой». Он лично участвовал в массовых убийствах своих соотечественников.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.