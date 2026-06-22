МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ рассекретила дело возившего людей на расстрел предателя Звигунова

Пособник нацистов признался, что работал водителем на «душегубке».
Владимир Рубанов 22-06-2026 09:45
© Фото: Пресс-служба УФСБ России по ДНР © Видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР

Ко Дню памяти и скорби раскрыты материалы еще одного уголовного дела пособника фашистов времен Великой Отечественной войны. Пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике опубликовала показания Ивана Звигунова.

В сообщении сказано, что после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз находились люди, которые выбрали путь пособничества врагу. Они руководствовались в том числе корыстными интересами.

Звигунов в своих показаниях сообщил, что осенью 1941 года пришел к выводу, что победа будет за немецкими войсками. Он решил остаться на оккупированной территории, приспособившись к новому режиму.

В итоге Звигунов занял должность водителя и механика автомобиля, который называли «душегубкой». Он лично участвовал в массовых убийствах своих соотечественников. Звигунов признался, что в октябре 1942 года привез на шахту 4/4-бис троих офицеров немецкой команды СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС). В это время там уже стояли две грузовые машины с арестованными советскими гражданами.

По команде арестованных полностью раздевали, по одному подводили к шахтному стволу, ставили на колени и расстреливали в затылок из автомата. Тела падали вниз. Если кто-то из убитых задерживался, его сталкивали ногой.

После расстрелов одежду с убитых привозили в СД. Там ее разбирали офицеры и водители. Звигунов признался, что тоже не меньше пяти раз брал нижнее и верхнее белье, брюки, дамские пальто и фуфайки.

Во время допросов Звигунов признавал службу в СД, но отрицал свое участие в убийствах. Поначалу он утверждал, что лишь ремонтировал машины и знал о расстрелах только со слов других. Но потом преступник был вынужден признать, что был соучастником в уничтожении советских людей.

Ранее Минобороны и Минцифры запустили на «Госуслугах» раздел об участниках Великой Отечественной войны и увековечении памяти защитников Отечества. Он содержит информацию о порядке поиска архивных данных о ветеранах, установке и содержании мемориалов, благоустройстве памятных мест и мерах соцподдержки для семей погибших ветеранов.

#Великая Отечественная война #ДНР #ФСБ #архив #Уголовное дело #материалы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 