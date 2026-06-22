ФСБ рассекретила дело возившего людей на расстрел предателя Звигунова

Ко Дню памяти и скорби раскрыты материалы еще одного уголовного дела пособника фашистов времен Великой Отечественной войны. Пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике опубликовала показания Ивана Звигунова.

В сообщении сказано, что после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз находились люди, которые выбрали путь пособничества врагу. Они руководствовались в том числе корыстными интересами.

Звигунов в своих показаниях сообщил, что осенью 1941 года пришел к выводу, что победа будет за немецкими войсками. Он решил остаться на оккупированной территории, приспособившись к новому режиму.

В итоге Звигунов занял должность водителя и механика автомобиля, который называли «душегубкой». Он лично участвовал в массовых убийствах своих соотечественников. Звигунов признался, что в октябре 1942 года привез на шахту 4/4-бис троих офицеров немецкой команды СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС). В это время там уже стояли две грузовые машины с арестованными советскими гражданами.

По команде арестованных полностью раздевали, по одному подводили к шахтному стволу, ставили на колени и расстреливали в затылок из автомата. Тела падали вниз. Если кто-то из убитых задерживался, его сталкивали ногой.

После расстрелов одежду с убитых привозили в СД. Там ее разбирали офицеры и водители. Звигунов признался, что тоже не меньше пяти раз брал нижнее и верхнее белье, брюки, дамские пальто и фуфайки.

Во время допросов Звигунов признавал службу в СД, но отрицал свое участие в убийствах. Поначалу он утверждал, что лишь ремонтировал машины и знал о расстрелах только со слов других. Но потом преступник был вынужден признать, что был соучастником в уничтожении советских людей.

Ранее Минобороны и Минцифры запустили на «Госуслугах» раздел об участниках Великой Отечественной войны и увековечении памяти защитников Отечества. Он содержит информацию о порядке поиска архивных данных о ветеранах, установке и содержании мемориалов, благоустройстве памятных мест и мерах соцподдержки для семей погибших ветеранов.