Армия России взяла под контроль Бачевск в Сумской области, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Об этом заявили в МО РФ.

Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками ВСУ. Под удар попали места хранения беспилотников дальнего действия и склады боеприпасов, пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и две крылатые ракеты большой дальности. Уничтожено 445 вражеских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны России заявили, что в течение ночи в результате групповых ударов были поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве, на которых производили и хранили БПЛА. Также под удары наших военных попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Минобороны уточнили, что их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Также в ведомстве показали кадры поражения дронами ВС РФ двух подстанций, задействованных в интересах боевиков ВСУ, в Черниговской и Сумской областях. В результате ударов начались пожары, объекты выведены из строя. Уточняется, что для удара был задействован беспилотники «Герань-2 сикер» и «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.