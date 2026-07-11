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Боец рассказал, как донес до передовой рюкзак больше своего веса

Успех на передовой во многом зависит от бесперебойного снабжения - доставка грузов или бесконтактная, когда доставляют БПЛА, или личная, когда курьеры доходят сами - пешком преодолевая по 10 километров и больше.
Павел Кольцов 11-07-2026 11:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Баба-яга» уничтожена ударом нашего FPV-дрона. Тяжелым коптером ВСУшники закидывали на свои позиции боеприпасы.

А это горят НРТК, которые противник использовал с той же целью. Запорожское направление. Расчеты FPV группировки войск «Восток» уничтожают логистику противника. И сами становятся для врага приоритетной целью. ВСУшники стараются найти если не сам расчет, то уничтожить антенны и инкубаторы - это усилители сигнала.

«Если нас "палят", операторов - мы-то приоритетная цель. Разобьют инкубатор, антенну - "птица" без инкубатора не полетит. Этот инкубатор весит в полном сборе 60-70 кг. Парни несут нам "оборудку". Приносят - разворачиваем и работаем. "Птички", батарейки, пропеллеры - делают парни действительно тяжелую работу - доставляют это все на "передок"», - рассказал оператор БПЛА с позывным Дунай.

Буквально «тяжелую» работу делают доставщики. Консервы, хлеб, вода, бензин для генераторов... FPV-дроны - расход птичек на передовой не малый. Доставщик 60-й мотострелковой бригады с позывным Чеснок не следит за весом - собирает по списку все, что парни заказали.

«Привыкаешь к весу определенному. 50 кг нагрузишь - и все, ты идешь, нормально себя ощущаешь. Больше чуть нагрузишь - уже ощущается. Потом к этому весу уже со временем привыкаешь. Ребята попросили принести - я закидал рюкзак - понес. Потом к ним уже принес когда - обещал донести и донес раз обещал - но оказалось, он весил больше моего веса. 76 кг рюкзак весил», - вспомнил Чеснок.

Часть пути можно преодолеть на мотоциклах. Но такая возможность заканчивается, как правило, километров за десять до адресата. Дальше - пешком. Лучше по лесопосадкам. Концентрация вражеских беспилотников в небе нарастает.

«По дороге нас может встретить вражеский FPV-дронодин дрон. Может не один - может два-три, а может и пять. Иногда приходится отстреливаться. Иногда - убегать, просто прятаться. Бывают моменты, что за один день можем не дойти, потому что очень сильно мониторят небо, не дают пройти. Приходилось даже заночевать. Найти "нору" в лесу, выкопанный блиндажик небольшой, прятались, а на следующее утро - обратно в путь», - объяснил стрелок с позывным Танкист.

Штурмовики не берут лишнего веса - 250 патронов, пара гранат, еще немного еды и воды - все, что берут с собой на боевую задачу. Всем остальным их обеспечат на огневых позициях.

После освобождения села Гуляйпольское подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на запад - к стратегически важному Орехову - важному узлу обороны и логистическому центру ВСУ на Запорожском направлении. Город постепенно, руша оборону националистов, берут в полукольцо. Бойцы скрытно просачиваются за линию обороны противника. Иначе как по воздуху снабжение здесь не возможно. Грузоподъемность дрона - пять килограммов. Точка сброса обговаривается по радиосвязи с командирами.

«Блиндаж находится здесь. Мы стараемся доставлять как можно дальше, чтобы парням можно было по безопасному маршруту дойти до этой "птицы" и забрать БК. Ни в коем случае мы не доставляем прямо в блиндаж - либо около него, в радиусе 100 метров. Также противник работает, за всем следит и это небезопасно», - поделился оператор ударно-тактической группы с позывным Бродяга.

Противник пытается перекрыть кислород нашим передовым подразделениям. Уничтожить или перехватить дроны вместе с грузами.

«Было - и перехватывали, и картинку подменяли, и управление РЭБом душат. Ну, опять же, собираем по новой, что-то меняем, перемодифицируем и отправляем. Из любой ситуации находим выход», - рассказал Бродяга.

Вода, продукты, боеприпасы - вес пять килограммов. Дроноводы - как на почте - собирают все новые посылки. У доставщиков лишнего веса не бывает. Могут и от себя что-то добавить.

«Ребят порадовать, чтобы тоже покушали. Чтобы не одна лапша, тушенка. Что-нибудь из магазина... Шоколадки. Если кому что-то из дома передают, с гуманитарной помощью, с посылкой - то обязательно», - рассказал Танкист.

Для успешного развития наступления снабжение наших бойцов на передовой должно оставаться бесперебойным. Пути для этого подбираются в зависимости от задач и обстановки.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#ВС РФ #восток #наш эксклюзив #Доставка #посылки #снабжение
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