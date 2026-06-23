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Бойцы «Центра» рассказали, как НРТК «Дима» спас десять человек

Группировка «Центр» развивает успех на подступах к Доброполью. От точности водителей, надежности бронезащиты и слаженности мобильных огневых групп зависит темп наступления.
Игорь Лапик Сергей Дьячкин 23-06-2026 23:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный грузовик с бронированной кабиной выходит на маршрут. Под тентом в кузове - груз особой важности. Каждый рейс для водителя это спецзадание, потому что он везет не что либо, а снаряды на передовую. Чтобы морпехи 61-й отдельной гвардейской бригады группировки «Центр» поддерживали успешный темп наступления на Доброполье.  

«Подвозим боеприпасы, это все-таки опасный груз. Соответственно - надо быть всегда начеку. И двигаться, так сказать, не нарушая правил дорожного движения. На тебе такая ответственность, а не дай Бог, что прилетит еще, тем более», - сказал старший водитель с позывным Лев.

Махина, которой управляет водитель Леонид Поздеев, обладает огромной мощью - может перевозить 16 тонн груза. Но для шофера это не в тягость. Он давно стал одним целым со своей машиной и даже имя ей придумал.

 «Я каждое утро, когда к ней подхожу, я всегда "здравствуй" говорю. Ну и назвал ее Наташенькой», - поделился водитель.

Опасный груз доставлен. Теперь остается аккуратно разгрузить ящики со снарядами. Артиллеристы ждут - их боевая работа не должна останавливаться, ведь их труд - это сохраненные жизни наших штурмовиков. 

Подвозчики боеприпасов всегда должны находиться в хорошей физической форме. К примеру, в одну машину умещается 100 ящиков с 152-мм снарядами. В общей сложности это 8 тонн. Тут пока все перегрузишь - и никакого спортзала не надо.

А этот водитель также везет в сторону передовой не менее важный груз. Он управляет автоцистерной, в которой топливо для нашей боевой техники. Бензовоз выглядит очень внушительно - даже слегка устрашающе. За счет заводского дополнительного обвеса - штатной бронезащиты.

«Средства бронезащиты - они довольно-таки помогают, потому что неоднократно были случаи, когда машина подрывалась на мине. Осколочная прилетает, в том числе FPV. И вот она неоднократно уже водителей спасала», - рассказывает командир взвода с позывным Марчелло.

Эта автоколонка на колесах вмещает одну тонну топлива, очень удобно для быстрой заправки. Длинный шланг разматывается на 10 метров. Вообще, за счет габаритов у этого топливного заправщика гораздо больше шансов доехать ближе к линии фронта, чем у большого бензовоза. Сейчас топливо, в основном, разливают по вот таким вот канистрам, и всего этого объема вполне достаточно для того, чтобы один дизель-генератор работал в течение двух месяцев.

Понятное дело, что до самой передовой большой бензовоз никто не отправит. На позиции к переднему краю топливо доставляют мелкими партиями. Мотоциклисты из групп снабжения кладут канистры в свои большие рюкзаки, либо топливо везут на багги или квадроциклах.

«От нас зависит очень многое. Без топлива все встанет - те же мотоциклы, машины, генераторы, от которых запитана связь. Если не привезем топливо, то все встанет и получается кровь, топливо - это кровь войны. Без него никак, сердце биться не будет», - объяснил старший водитель с позывным Албанец.

Батальон материального обеспечения 61-й отельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» всю доставку осуществляет в сопровождении мобильных огневых групп. Они защищают технику от атак с воздуха.  

«Каждый военнослужащий батальона материального обеспечения - это герой, который вносит неотъемлемый вклад в победу. Каждый водовоз, каждый доставщик продуктов, провизии, боеприпасов - это все. Заслуженные герои», - объяснил врио заместителя командира батальона по военно-политической работе Афанасий Шишкин.

Военно-техническая мысль не стоит на месте и сегодня доставка к линии фронта становится все безопаснее для людей. Роль снабженцев сейчас в массовом порядке берут на себя роботизированные комплексы. Такой транспорт может взять груза в разы больше, чем пеший доставщик. Это новый российский сухопутный беспилотник – называется «Омич».

«У него даже есть свой позывной - Дмитрий, мы его нежно-ласково зовем, так сказать, Дима. Уже выполняли задачи по эвакуации раненых порядка, ну, 10 человек, он уже вывез с поля боя. Также мы доставляли на нем и боеприпасы. Наша задача в армии - это победить, но и сохранить при этом личный состав», - поделился командир 1-й автомобильной роты подвоза боеприпасов с позывным Каток.

НРТК «Омич» в случае необходимости, если, например, пропала связь с оператором, может управляться в ручном режиме. Здесь есть вот такой вот штурвал, что делает его фактически управляемым вездеходом.  

Батальон материального обеспечения организует не только перевозку, но и хранение горюче-смазочных материалов, а также продуктов. Для этого сейчас используются подземные хранилища.

«Обеспечение сейчас очень хорошее. Получается, идет три рациона питания: для тех, кто находится в тыловой зоне и для тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Имеется для подразделений штурмовиков пища, которую не надо готовить, то есть не требующие варки продукты», - рассказал начальник продовольственного склада 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Крым.

Обеспеченцы делают все, чтобы передовые части чувствовали себя уверенно и шли вперед на Доброполье. Здесь наша армия после взятия Нового Донбасса близка к выходу на юго-восточные окраины города. Штурмовики давят в районах Белицкого, Родинского, Новоалександровки и Василевки. Артиллерия и авиация наносят массированные удары по позициям ВСУ в районе Шевченко. Доброполье - это город-форпост, стоящий на высоте. Последняя крупная цитадель националистов в Донбассе после Константиновки. А дальше уже - Краматорск и Славянск.

#ВС РФ #топливо #Центр #наш эксклюзив #бензовоз #топливозаправщик #Доброполье #мобильные огневые группы #нртк #снабженцы
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